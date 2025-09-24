Parcheggio consapevole | progetto prorogato

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 24 settembre 2025 –   È stata prorogata fino alla fine dell'anno scolastico 20252026, ovvero fino al 10 giugno 2026, la sperimentazione del progetto "Parcheggio consapevole" che prevede una modifica delle tariffe del servizio parcheggi a pagamento, con l'introduzione di un "periodo di gratuità" nelle fasce orarie di ingressouscita dalle scuole, al fine di contrastare il fenomeno della sosta fuori dagli spazi regolamentati. In particolare sono previsti: un "periodo di gratuità" prolungato tra le ore 7:45 e le 8:30 e tra le ore 13:00 e le 13:45 nei parcheggi "Mecenate" e "Baldaccio", un "periodo di gratuità" prolungato tra le ore 13:00 e le 13:45 e tra le ore 16:35 e le 17:20 e, limitatamente al sabato, dalle dalle 12:00 alle 12:45, nel parcheggio di piazza Fanfani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

