Paratie inefficaci e cemento

"Le conseguenze dell’ultima ondata di maltempo, sono uno scenario che purtroppo si ripete sempre più spesso, con frane e allagamenti nei territori idrogeologicamente più a rischio": non a caso, commenta Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi, "tra le aree più colpite abbiamo il Comasco, a cominciare dalla città capoluogo dove le paratie si sono dimostrate inefficaci a fermare le acque, stavolta provenienti non dal lago bensì direttamente dalle piogge e dalle tubature. E poi i territori più prospicienti il lago, in particolare il versante orientale del ramo comasco del Lario, tra Como, Blevio e Torno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Paratie inefficaci e cemento"

