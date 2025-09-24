Paratici continuerà a essere un consulente a contratto al Tottenham Telegraph

Ilnapolista.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Paratici continuerà a lavorare con il Tottenham, dopo il verdetto dell’inchiesta Prisma legata al caso plusvalenze della Juventus. Il ds ha lavorato con i bianconeri dal 2010 al 2021. Paratici continuerà a lavorare col Tottenham, ma non a tempo indeterminato. Secondo quanto riportato dal Telegraph: Fabio Paratici rimane un consulente del Tottenham dopo aver accettato un accordo transattivo volto a liberarlo definitivamente dalla controversia finanziaria della Juventus. Non c’è stato alcun cambiamento nel contratto di Paratici con gli Spurs; l’ad continuerà a lavorare con il club nello stesso ruolo che ha occupato da quando si è dimesso dopo che gli era stato vietato di lavorare nel calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

paratici continuer224 a essere un consulente a contratto al tottenham telegraph

© Ilnapolista.it - Paratici continuerà a essere un consulente a contratto al Tottenham (Telegraph)

In questa notizia si parla di: paratici - continuer

paratici continuer224 essere consulenteParatici continuerà ad essere un consulente a contratto al Tottenham (Telegraph) - Fabio Paratici continuerà a lavorare con il Tottenham, dopo il verdetto dell'inchiesta Prisma legata al caso plusvalenze della Juventus. Secondo ilnapolista.it

Gravina: "Paratici non può operare perché squalificato ma può essere contrattualizzato" - Non può operare perché squalificato ma può essere contrattualizzato, è consentito dalle norme". Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Paratici Continuer224 Essere Consulente