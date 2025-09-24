Paratici continuerà a essere un consulente a contratto al Tottenham Telegraph

Fabio Paratici continuerà a lavorare con il Tottenham, dopo il verdetto dell’inchiesta Prisma legata al caso plusvalenze della Juventus. Il ds ha lavorato con i bianconeri dal 2010 al 2021. Paratici continuerà a lavorare col Tottenham, ma non a tempo indeterminato. Secondo quanto riportato dal Telegraph: Fabio Paratici rimane un consulente del Tottenham dopo aver accettato un accordo transattivo volto a liberarlo definitivamente dalla controversia finanziaria della Juventus. Non c’è stato alcun cambiamento nel contratto di Paratici con gli Spurs; l’ad continuerà a lavorare con il club nello stesso ruolo che ha occupato da quando si è dimesso dopo che gli era stato vietato di lavorare nel calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Paratici continuerà a essere un consulente a contratto al Tottenham (Telegraph)

Caso Plusvalenze Juventus: patteggiamenti per Andrea Agnelli (1 anno e 8 mesi), Pavel Nedved (1 anno e 2 mesi) e Fabio Paratici (1 anno e 6 mesi). Si chiude così il processo relativo all'Inchiesta Prisma - facebook.com Vai su Facebook

Gravina: "Paratici non può operare perché squalificato ma può essere contrattualizzato" - Non può operare perché squalificato ma può essere contrattualizzato, è consentito dalle norme". Lo riporta gazzetta.it