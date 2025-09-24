Parapiglia davanti alla stazione con tanto di bottiglia volante | un giovane ferito
BRINDISI - La foto pubblicata qui sopra mostra la quiete se non dopo la tempesta, almeno dopo il temporale. Alcuni giovanissimi hanno dato vita a un parapiglia, nei pressi della stazione ferroviaria di Brindisi. Una bottiglia di vetro è finita per terra - una svista, si spera - e un coccio ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
