Vitali Il Bologna chiamato a un nuovo esame d’Europa. Racconti, ricordi, speranze e sogni di chi, come Michele Paramatti, un quarto di secolo fa in Coppa Uefa furoreggiava in una squadra quasi irripetibile che ha scritto fulgide pagine di storia. Paramatti, il Bologna torna a giocare in quella Coppa in cui lei segnò un gol tanto pesante quanto infruttuoso in quel 20 aprile 1999 all’Olympique Marsiglia. "Come faccio a non saperlo? Sono passati ventisei anni ma quel gol me lo riguardo ancora: e la cosa mi esalta e mi tormenta. Mi esalta perché è stato uno dei momenti più belli della mia carriera e mi tormenta perché quella notte siamo stati davvero a un passo dalla finale di Mosca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paramatti chiede ’vendetta’: "Il mio Bologna subì un torto, questo deve credere nel sogno. Italiano mi ricorda Mazzone"