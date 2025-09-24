Paracetamolo in gravidanza | Trump scatena la polemica ma gli esperti rassicurano
Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che collegano l’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza a un aumento del rischio di autismo nei bambini, hanno scatenato una forte polemica e preoccupazione tra le future mamme. Durante una conferenza stampa, Trump ha promosso questa teoria, nonostante la mancanza di prove scientifiche solide a supporto. Questa presa di posizione ha spinto diverse autorità sanitarie internazionali, tra cui il ministro della salute britannico Wes Streeting, a intervenire pubblicamente per rassicurare le donne in gravidanza. Streeting ha invitato le persone ad affidarsi al parere dei medici e degli scienziati, piuttosto che alle affermazioni di Trump, sottolineando l’assenza di prove che supportino un nesso causale tra il paracetamolo e l’autismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
paracetamolo - gravidanza
Uno, nessuno, 100Milan - Radio 24. . "Uno studio condotto in Svezia su circa 2,5 milioni di bambini non ha trovato alcuna correlazione tra l'uso di paracetamolo durante la gravidanza e un aumentato rischio di autismo". Così il professor Silvio Garattini comme - facebook.com Vai su Facebook
L’ingiustificato allarme di Trump sul paracetamolo in gravidanza - È uno dei farmaci più usati da chi è incinta: secondo lui causerebbe l'autismo ma non ci sono chiare prove scientifiche ... Scrive ilpost.it
Paracetamolo, è sicuro usarlo in gravidanza? La ricerca scientifica smonta l’allarme lanciato da Donald Trump sul rischio autismo - L’affermazione del presidente americano, Donald Trump, secondo cui l’assunzione di paracetamolo in gravidanza possa aumentare il rischio di autismo nei bambini ha riacceso paure diffuse. Come scrive vanityfair.it