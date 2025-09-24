Paracetamolo in gravidanza | Trump scatena la polemica ma gli esperti rassicurano

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che collegano l’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza a un aumento del rischio di autismo nei bambini, hanno scatenato una forte polemica e preoccupazione tra le future mamme. Durante una conferenza stampa, Trump ha promosso questa teoria, nonostante la mancanza di prove scientifiche solide a supporto. Questa presa di posizione ha spinto diverse autorità sanitarie internazionali, tra cui il ministro della salute britannico Wes Streeting, a intervenire pubblicamente per rassicurare le donne in gravidanza. Streeting ha invitato le persone ad affidarsi al parere dei medici e degli scienziati, piuttosto che alle affermazioni di Trump, sottolineando l’assenza di prove che supportino un nesso causale tra il paracetamolo e l’autismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

