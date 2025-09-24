Papa | ottobre mese di preghiera per Pace

15.45 L'11 ottobre in piazza San Pietro si pregherà il Rosario per la Pace. E' l'annuncio di Leone XIV. Ottobre, ha detto, "è dedicato al Rosario. Invito tutti,ogni giorno del prossimo mese, a pregare per la Pace,in famiglia, in comunità.E chi lavora in Vaticano lo faccia ogni giorno alle 19". L'11 ottobre, riferisce, "lo faremo insieme nella veglia del Giubileo della Spiritualità mariana, ricordando anche l'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it