Papà multato mentre accompagna la figlia a scuola | ha sostato a piedi sulle strisce pedonali a Orbetello

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un padre è stato multato a Orbetello per aver sostato, a piedi, sulle strisce davanti alla scuola della figlia. Michele Vilardi, 40 anni, ha spiegato di non avere spazio sul marciapiede affollato. Dopo un diverbio con i vigili è arrivata la contravvenzione. Da mesi i genitori denunciano la mancanza di aree sicure. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: multato - accompagna

Cerca Video su questo argomento: Pap224 Multato Mentre Accompagna