Papà multato mentre accompagna la figlia a scuola | ha sostato a piedi sulle strisce pedonali a Orbetello
Un padre è stato multato a Orbetello per aver sostato, a piedi, sulle strisce davanti alla scuola della figlia. Michele Vilardi, 40 anni, ha spiegato di non avere spazio sul marciapiede affollato. Dopo un diverbio con i vigili è arrivata la contravvenzione. Da mesi i genitori denunciano la mancanza di aree sicure. 🔗 Leggi su Fanpage.it
