Di pace ha parlato Leone XIV a Castel Gandolfo prima di far rientro in Vaticano per l’udienza generale di questa mattina. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: “Pregate il Rosario per la pace”

Papa #Leone invita all'unità europea e, sulle incursioni russe, commenta: "qualcuno sta cercando una escalation" e ribadisce "la necessità di lasciare le armi" e puntare al dialogo. Riguardo all'Europa aggiunge: "se fosse realmente unita potrebbe fare tanto". - X Vai su X

Prima udienza generale di papa Leone XIV: Pregate per la pace, gli uomini disarmino il cuore; Leone XIV visita le Monache Clarisse: Pregate per il mio ministero; Anche papa Leone batte su Gaza: «Un dolore straziante, portare aiuti».

Udienza Generale 24 settembre 2025, Papa Leone XIV: “Gesù ci salva cercandoci nei nostri inferi” - Papa Leone XIV all'Udienza Generale del mercoledì parla di come Gesù ci salva venendo a cercarci nei nostri inferi. Scrive lalucedimaria.it

Leone XIV: “L’inferno non c’è solo per i morti, è anche solitudine, vergogna e fatica di vivere” - All’udienza generale il Papa parla dell’inferno quotidiano e assicura: “se a volte ci sembra di toccare il fondo”, in realtà “non c’è passato così rovinato, ... Riporta repubblica.it