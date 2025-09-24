Un appello chiaro alla comunità internazionale arriva da Papa Leone XIV, che all’uscita da Castel Gandolfo ha sottolineato la necessità di “cercare una maniera per rispettare tutti i popoli” attraverso il riconoscimento dello Stato di Palestina. “La Santa Sede – ha ricordato – ha riconosciuto la soluzione dei due Stati già da molti anni”, ma oggi il dialogo appare “rotto” perché “non si trova dall’altra parte volontà di ascoltare”. L’appello sulla Palestina. Rispondendo alle domande dei cronisti, il pontefice ha ribadito che il riconoscimento di uno Stato palestinese “potrebbe aiutare” a ristabilire un percorso di pace, sottolineando come l’assenza di un dialogo costruttivo stia aggravando la crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Papa Leone XIV lancia un appello alla comunità internazionale: “Riconoscere lo Stato di Palestina per rispettare tutti i popoli”