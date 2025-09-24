Papa Leone XIV lancia un appello alla comunità internazionale | Riconoscere lo Stato di Palestina per rispettare tutti i popoli

Lanotiziagiornale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appello chiaro alla comunità internazionale arriva da Papa Leone XIV, che all’uscita da Castel Gandolfo ha sottolineato la necessità di “cercare una maniera per rispettare tutti i popoli” attraverso il riconoscimento dello Stato di Palestina. “La Santa Sede – ha ricordato – ha riconosciuto la soluzione dei due Stati già da molti anni”, ma oggi il dialogo appare “rotto” perché “non si trova dall’altra parte volontà di ascoltare”. L’appello sulla Palestina. Rispondendo alle domande dei cronisti, il pontefice ha ribadito che il riconoscimento di uno Stato palestinese “potrebbe aiutare” a ristabilire un percorso di pace, sottolineando come l’assenza di un dialogo costruttivo stia aggravando la crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

papa leone xiv lancia un appello alla comunit224 internazionale riconoscere lo stato di palestina per rispettare tutti i popoli

© Lanotiziagiornale.it - Papa Leone XIV lancia un appello alla comunità internazionale: “Riconoscere lo Stato di Palestina per rispettare tutti i popoli”

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV festeggia i 70 anni: auguri dal mondo istituzionale e scolastico. Mattarella promette visita al Quirinale e lancia appello alla pace, Valditara augura serenità; “Leo from Chicago”: il Vaticano lancia il documentario sulle radici americane di Papa Leone XIV; Leone XIV: non dobbiamo abituarci alla guerra.

papa leone xiv lanciaLa prima intervista a Papa Leone XIV - In occasione del suo 70° compleanno Papa Leone XIV rilascia la sua prima intervista come Pontefice e lancia importanti appelli. mam-e.it scrive

papa leone xiv lanciaPapa Leone XIV lancia un messaggio dal Vaticano e annuncia visita a Lampedusa per il progetto Unesco “Gesti Di Accoglienza” - Il Papa Leone Xiv lancia un appello per l’accoglienza a Lampedusa, ricordando le vittime del Mediterraneo e ringraziando chi sostiene i migranti con umanità e solidarietà. Lo riporta gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Lancia