Papa Leone incoraggia gli esorcisti | Il vostro ministero più che mai necessario I rischi dell'AI nella magia del caos

Trecento esorcisti provenienti da tutto il mondo si sono incontrati a Sacrofano dal 15 al 20 settembre, in provincia di Roma, per il XV Convegno internazionale dell’Associazione internazionale esorcisti (Aie). E lì, riuniti presso la Casa di spiritualità ‘Fraterna Domus’, hanno ricevuto il messaggio di Papa Leone XIV, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Prevost “esprime apprezzamento per i sacerdoti che si dedicano al delicato e quanto mai necessario ministero dell’esorcista, incoraggiando a viverlo sia come ministero di liberazione dal maligno sia come ministero di consolazione, accompagnando i fedeli realmente posseduti dal maligno con la preghiera e l’invocazione della presenza efficace di Cristo, affinché mediante il sacramentale dell’esorcismo il Signore conceda la vittoria su Satana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone incoraggia gli esorcisti: “Il vostro ministero più che mai necessario”. I rischi dell’AI nella “magia del caos”

Papa #Leone invita all'unità europea e, sulle incursioni russe, commenta: "qualcuno sta cercando una escalation" e ribadisce "la necessità di lasciare le armi" e puntare al dialogo. Riguardo all'Europa aggiunge: "se fosse realmente unita potrebbe fare tanto". - X Vai su X

La città di Montoro incontra Papa Leone XIV: udienza in Vaticano il 24 settembre. #itv - facebook.com Vai su Facebook

