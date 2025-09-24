Papa Leone annuncia Rosario per la pace l’11 ottobre

Papa Leone, al termine dell’Udienza Generale, ha annunciato per l’11 ottobre un Rosario per la Pace in Piazza San Pietro. Un appello a cui si unisce la Chiesa italiana. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone annuncia Rosario per la pace l’11 ottobre

Papa #Leone invita all'unità europea e, sulle incursioni russe, commenta: "qualcuno sta cercando una escalation" e ribadisce "la necessità di lasciare le armi" e puntare al dialogo. Riguardo all'Europa aggiunge: "se fosse realmente unita potrebbe fare tanto".

Papa Leone XIV alla Diocesi di Roma: sia laboratorio di sinodalità. Partecipazione, missione e formazione per una Chiesa viva e unita.

Un Rosario per la Pace in Piazza San Pietro - Papa Leone XIV ha annunciato per sabato 11 ottobre un momento di preghiera per la pace in occasione del Giubileo della Spiritualità mariana

Durante l'udienza di stamattina il Pontefice ha ricordato che perfino oggi «la morte non è l'ultima parola». Poi ha invitato tutti al Rosario per la pace, sabato 11 ottobre