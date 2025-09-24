Papa Leone annuncia Rosario per la pace l’11 ottobre

Papa Leone, al termine dell’Udienza Generale, ha annunciato per l’11 ottobre un Rosario per la Pace in Piazza San Pietro. Un appello a cui si unisce la Chiesa italiana. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

