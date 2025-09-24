Papà ha bruciato i biscotti | il documentario sulle sfide della paternità

Parmatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma lunedì 29 settembre alle ore 17:30 al Cinema Astra di Parma, con la proiezione del documentarioPapà ha bruciato i biscotti”, un film documentario sulle sfide della paternità. Dopo la proiezione è previsto il confronto e dibattito con il regista Jeffrey Zani, Franco Baldoni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bruciato - biscotti

"Papà ha bruciato i biscotti": un seminario per inquadrare la difficoltà di diventare padre

Gli Usa bruceranno 500 tonnellate di biscotti destinati ai bimbi afgani e pakistani - Sono le conseguenze della chiusura del dipartimento per l’Efficienza governativa di Elon Musk ha sciolto Usaid. Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Pap224 Ha Bruciato Biscotti