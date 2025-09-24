Papà ha bruciato i biscotti | il documentario sulle sfide della paternità

È in programma lunedì 29 settembre alle ore 17:30 al Cinema Astra di Parma, con la proiezione del documentario “Papà ha bruciato i biscotti”, un film documentario sulle sfide della paternità. Dopo la proiezione è previsto il confronto e dibattito con il regista Jeffrey Zani, Franco Baldoni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: bruciato - biscotti

"Papà ha bruciato i biscotti": un seminario per inquadrare la difficoltà di diventare padre

?Paolo, il giovane pescatore che il silenzio ci ha portato via? Aveva solo quattordici anni. Si chiamava Paolo. Un ragazzo che amava cucinare, preparare pane e biscotti, perdersi nella musica. E amava il mare: era un giovane pescatore, felice di lanciare - facebook.com Vai su Facebook

Gli Usa bruceranno 500 tonnellate di biscotti destinati ai bimbi afgani e pakistani - Sono le conseguenze della chiusura del dipartimento per l’Efficienza governativa di Elon Musk ha sciolto Usaid. Come scrive ilsole24ore.com