C’è anche la Modena di un tempo nelle immagini, sospese tra realtà e fantasia, che Paolo Ventura (in foto con la presidente di Ago Donatella Pieri) presenta nella mostra ‘ L’oca gigante e altre meraviglie ’, proposta da Fondazione Ago a Palazzo Santa Margherita fino all’8 febbraio. Nell’allestimento, curato da Chiara Dall’Olio e Francesca Fontana, infatti, ci sono alcune opere realizzate tra il 2005 e il 2007 in cui l’artista aveva immaginato scorci della città – pur senza averci mai vissuto – partendo da un’idea del tutto inventata, ma estremamente realistica, di un centro storico, con le strade e gli edifici immersi nelle atmosfere nebbiose della pianura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Paolo Ventura e gli scorci della nostra città