Paolo Ventura e gli scorci della nostra città
C’è anche la Modena di un tempo nelle immagini, sospese tra realtà e fantasia, che Paolo Ventura (in foto con la presidente di Ago Donatella Pieri) presenta nella mostra ‘ L’oca gigante e altre meraviglie ’, proposta da Fondazione Ago a Palazzo Santa Margherita fino all’8 febbraio. Nell’allestimento, curato da Chiara Dall’Olio e Francesca Fontana, infatti, ci sono alcune opere realizzate tra il 2005 e il 2007 in cui l’artista aveva immaginato scorci della città – pur senza averci mai vissuto – partendo da un’idea del tutto inventata, ma estremamente realistica, di un centro storico, con le strade e gli edifici immersi nelle atmosfere nebbiose della pianura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: paolo - ventura
Il mondo di Paolo Ventura. Tra fantastico e surreale
Al confine tra realtà e fantasia, a Palazzo Margherita la mostra di Paolo Ventura
Fatevi trasportare dentro a una storia che non finisce mai, venite a scoprire l’universo creativo di Paolo Ventura, tra memoria e immaginazione, realtà e fantasia. L’oca gigante e altre meraviglie da stasera alle 18 a Palazzo Santa Margherita! VI ASPETTIAM - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Ventura e gli scorci della nostra città.
Paolo Ventura e gli scorci della nostra città - C’è anche la Modena di un tempo nelle immagini, sospese tra realtà e fantasia, che Paolo Ventura (in foto con ... Come scrive ilrestodelcarlino.it