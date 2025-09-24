Paolo Rumiz arriva all’Arci Bolognesi per un incontro tra memoria storia e presente
Dopo cinque anni d’assenza, Paolo Rumiz (nella foto di Adolfo Frediani) torna a Ferrara. Lo fa in un luogo che della parola e dell’impegno ha fatto la propria cifra: il Circolo Arci Bolognesi. L’appuntamento è per venerdì 26 alle 18 quando lo scrittore presenterà due dei suoi lavori più recenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Prospettiva Dante premia lo scrittore 'errante' Paolo Rumiz . La direzione artistica: "Erede moderno del pellegrino dantesco"
Cerimonia di premiazione della 61^ edizione del #PremioEstense al Teatro "Claudio Abbado" di #Ferrara, con la proclamazione del vincitore tra i quattro finalisti: Milena Gabanelli e Simona Ravizza, @gadlernertweet, Paolo Rumiz e @marziogmian. #premi - X Vai su X
Paolo Rumiz premiato con il Premio Dante Ravenna 2025 L’unico festival interamente dedicato al Poeta dichiara già dal nome la propria vocazione: Prospettiva Dante, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica d - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Rumiz, difendere la parola per salvarci dai “barbari”: «Oggi i fascismi sono più subdoli» - Giovedì 18 settembre (dopo il concerto delle ore 21) gli Antichi Chiostri Francescani ospitano uno degli appuntamenti diventati una vera e propria tradizione del festival Prospettiva Dante, ovvero il ... Si legge su ravennaedintorni.it
Paolo Rumiz, 'per fare politica servirebbe la poesia' - Così, per ingannare il sonno, ricostruivo pezzi di canti danteschi giocando un po' sulla memoria. msn.com scrive