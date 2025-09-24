Paolo Rumiz arriva all’Arci Bolognesi per un incontro tra memoria storia e presente

Dopo cinque anni d’assenza, Paolo Rumiz (nella foto di Adolfo Frediani) torna a Ferrara. Lo fa in un luogo che della parola e dell’impegno ha fatto la propria cifra: il Circolo Arci Bolognesi. L’appuntamento è per venerdì 26 alle 18 quando lo scrittore presenterà due dei suoi lavori più recenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it