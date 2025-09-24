Paolo Nori omaggio ai Queen e il WindQueentet | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
La sagra della carbonara, gricia e cacio e pepe al Piazzale degli Alpini, il concerto “Diego Basso direttore d’orchestra plays Queen” al Teatro Donizetti, l’omaggio a Guccini alla festa al parco della Crotta, il concerto del WindQueentet ad Almè e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 24 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 17 al Teatro di Loreto, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Ranocchio”, teatro d’ombre e d’attore con la Compagnia Teatro Gioco Vita. Da 2 a 5 anni. Candido e curioso, Ranocchio guarda il mondo con meraviglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
