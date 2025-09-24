Paolo Marchesini promosso da Campari al ruolo di vicepresidente
Paolo Marchesini, di comune accordo con Campari Group, lascia le responsabilità di Chief Financial and Operating Officer (Cfoo) per assumere un incarico di supervisione strategica in qualità di vicepresidente del consiglio d’amministrazione di Davide Campari-Milano, di cui è attualmente membro. Il ruolo di Cfo sarà occupato da Francesco Mele. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
