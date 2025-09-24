Paolo Marchesini promosso da Campari al ruolo di vicepresidente

Ildenaro.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Marchesini, di comune accordo con Campari Group, lascia le responsabilità di Chief Financial and Operating Officer (Cfoo) per assumere un incarico di supervisione strategica in qualità di vicepresidente del consiglio d’amministrazione di Davide Campari-Milano, di cui è attualmente membro. Il ruolo di Cfo sarà occupato da Francesco Mele. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paolo - marchesini

L’intervista Paolo Marchesini «Insegno agli atleti che vince chi diventa un uomo migliore»

Paolo Marchesini promosso da Campari al ruolo di vicepresidente; Campari apre le porte a Simon Hunt: sarà lui il nuovo ceo; Campari, Simon Hunt nominato nuovo CEO: chi è il manager britannico con 30 anni di esperienza.

paolo marchesini promosso campariCampari, Paolo Marchesini nominato vice presidente - Paolo Marchesini è nominato vice presidente del gruppo Campari e cede le responsabilità di Chief financial and operating officer. Secondo finanza.repubblica.it

paolo marchesini promosso campariCampari, Paolo Marchesini nuovo vicepresidente del Cda. Mele nuovo cfo - Dopo 28 anni in Campari Group, Paolo Marchesini lascia il ruolo di chief financial and operating officer per assumere la vicepresidenza del cda. Da italiaatavola.net

Cerca Video su questo argomento: Paolo Marchesini Promosso Campari