Paola Egonu elogi per un nerazzurro | L’esempio di leader per me è lui Vorrei incontrarlo per chied…

Anche dal mondo della pallavolo arriva un riconoscimento importante per il capitano dell’ Inter. Paola Egonu, stella della Numia Vero Volley Milano e della Nazionale Italiana, durante la presentazione della nuova stagione ha indicato Lautaro Martinez come un modello di leadership. La campionessa, intervistata da SportMediaset, non ha avuto dubbi nel rispondere alla domanda su una figura sportiva da prendere come esempio, dimostrando di seguire con attenzione le dinamiche del calcio. Le parole di Egonu sono state chiare e piene di ammirazione: “ Esempio di leader? Lautaro Martine z “. L’attaccante nerazzurro, quindi, non è solo un punto di riferimento in casa Inter, ma la sua capacità di guidare il gruppo travalica i confini del suo sport, arrivando a ispirare atlete di altissimo livello come la pallavolista italiana. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
