Paola Casali chiesta la morte presunta Nuove ombre sull’indagato di Pieve

Arezzo, 24 settembre 2025 – È stata presentata al Tribunale di Monza una formale richiesta per la dichiarazione di morte presunta di Paola Casali, la donna di 49 anni scomparsa il 20 febbraio 2011 da Licata, in provincia di Agrigento. Dopo oltre 14 anni di indagini e senza alcuna traccia della donna, la famiglia ha deciso di affrontare il drammatico passo, considerando ormai certa la sua morte. La richiesta è stata formalizzata dalle figlie di Paola, Elena e Marika Masia, con l’assistenza dell’avvocato Alessia Modesti, coadiuvata dal collega Antonio Cozza. Il Tribunale di Monza, che ha preso in carico la pratica, ha lanciato un appello pubblico, invitando chiunque avesse notizie utili sulla scomparsa a farle pervenire entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

