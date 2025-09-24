Pantelleria i due indirizzi liceali scientifico e umanistico non saranno accorpati Buone notizie dall’Isola
Nelle scorse settimane, a Pantelleria, la prospettiva di unire in un’unica classe da 28 alunni i due indirizzi liceali presenti nell’Istituto “V. Almanza – A. D’Ajetti” aveva generato forti preoccupazioni tra famiglie e studenti. La scelta di accorpare, motivata dai numeri ridotti, rischiava infatti di limitare la libertà di opzione formativa e di ridurre la qualità dell’offerta educativa per i ragazzi dell’isola. Sulle nostre pagine abbiamo accolto anche il Dirigente, che aveva lanciato un accorato appello. L'articolo Pantelleria, i due indirizzi liceali (scientifico e umanistico) non saranno accorpati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Pantelleria, i due indirizzi liceali (scientifico e umanistico) non saranno accorpati. Buone notizie dall'Isola.
