Pantelleria, i due indirizzi liceali (scientifico e umanistico) non saranno accorpati. Buone notizie dall'Isola.

Nelle scorse settimane, a Pantelleria, la prospettiva di unire in un’unica classe da 28 alunni i due indirizzi liceali presenti nell’Istituto “V. Almanza – A. D’Ajetti” aveva generato forti preoccupazioni tra famiglie e studenti. La scelta di accorpare, motivata dai numeri ridotti, rischiava infatti di limitare la libertà di opzione formativa e di ridurre la qualità dell’offerta educativa per i ragazzi dell’isola. Sulle nostre pagine abbiamo accolto anche il Dirigente, che aveva lanciato un accorato appello. L'articolo Pantelleria, i due indirizzi liceali (scientifico e umanistico) non saranno accorpati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it