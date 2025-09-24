Pandoro-gate iniziato il processo | una 70enne chiede 500 euro di danni a Chiara Ferragni

Martedì 23 settembre è iniziato il processo per il caso del cosiddetto “Pandoro-gate” che vede l’influencer Chiara Ferragni accusata di truffa aggravata in concorso per le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Preziosi. Protagonista dell’udienza predibattimentale, a sorpresa, è stata la signora Adriana, una 70enne originaria di Avellino che aveva acquistato alcuni pandori convinta che contribuissero a fare beneficenza. “Era convinta di contribuire a una raccolta fondi – ha spiegato la sua legale – e solo ad aprile ha scoperto che la beneficenza non era andata a buon fine”. 🔗 Leggi su Tpi.it

