Pandoro-gate iniziato il processo | nonna Adriana porta alla sbarra Chiara Ferragni

Tgcom24.mediaset.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima udienza a Milano sul caso del pandoro "Pink Christmas" e delle uova di Pasqua: una consumatrice si è costituita parte offesa, due associazioni chiedono di entrare come parte civile. Sul tavolo risarcimenti e riti alternativi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

