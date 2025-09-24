Palpeggia le ragazzine e le filma | caccia al molestatore seriale ecco l' identikit

Today.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È caccia al molestatore seriale nel quartiere di Ponte di Nona, a Roma. Un uomo di circa 30 anni, non ancora identificato, avrebbe preso di mira le adolescenti della zona molestandole in strada e filmando le aggressioni con lo smartphone. Le vittime accertate fino a questo momento sono almeno. 🔗 Leggi su Today.it

