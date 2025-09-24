Pallavolo l’Italvolley in semifinale ai Mondiali

La pallavolo italiana, anche quella maschile, torna sugli scudi. La Nazionale di De Giorgi travolge il Belgio nelle Filippine. Per gli azzurri è semifinale nei Mondiali. Di seguito quanto leggiamo da “Sportmediaset”. Pallavolo, si consuma la vendetta contro il Belgio. L’Italia prevale nella rivincita contro il Belgio. Se il Belgio l’aveva battuta nel girone al quinto set, nel quarto di finale Mondiale a  Pasay City  non c’è storia. Gli Azzurri giocano una partita impeccabile, passando subito dal 4-4 al 13-5, prenotando di fatto il primo set. Funziona tutto:  gli attacchi di Michieletto, i muri di uno scatenato Russo, la difesa di Giannelli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

