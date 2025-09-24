Palestra di Santa Barbara | addio eterna incompiuta c' è la data dell' inaugurazione
La palestra di Santa Barbara non è più un'eterna incompiuta. Dopo anni e anni, finalmente, l'impianto comunale di via Biga di Castro sarà inaugurato. “Anche l'incompiuta palestra di Santa Barbara rimane un ricordo - afferma l'assessore Emanuele Aronne -. La palestra Luigi Zonghi sarà un luogo di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: palestra - santa
Domenica 28 settembre, dalle ore 16.30, presso la Palestra Santa Rosalia si terrà ’ . Un evento sportivo ed informativo, sui diritti dei minori, del progetto “Sport Senza Confini”, finanziato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e p - facebook.com Vai su Facebook
Viterbo – Vandali ancora in azione, devastata la Palestra di Santa Barbara (FOTO); L'addio al caposquadra.
Una nazionale olimpica per la nuova palestra a Santa Barbara, Aronne: «A giugno l'inaugurazione» - Dopo 12 anni di buio, la palestra di Santa Barbara non solo vede la luce, ma presto anche una nazionale olimpica. Si legge su ilmessaggero.it
Barbara D'Urso sull'addio a Mediaset: "Spariti tutti. Da 200 a 10 messaggi in un giorno" - Per la prima volta dopo due anni di silenzio, Barbara D'Urso apre il cassetto dei ricordi e delle emozioni più intime in una lunga intervista al Corriere della Sera. Lo riporta gazzetta.it