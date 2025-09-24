Palestina | riconoscerla potrebbe essere un aiuto ?
Papa: riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c’è la volontà. Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 719. La tv Al Jazeera annuncia una nuova strage a Gaza City a seguito di un pesante attacco compiuto da Israele all’alba. Ennesimo intervento di Papa Leone per la pace in cui invita a lavorare alla “soluzione dei due Stati”. Ai giornalisti che gli chiedevano se “il riconoscimento dello Stato di Palestina potesse aiutare la causa palestinese”, il Pontefice ha così risposto: “Potrebbe aiutare, però in questo momento non si trova dall’altra parte la volontà di ascoltare”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Palestina, Macron difende la sua scelta: “Riconoscerla è l’unica soluzione politica per Gaza”
Trump dà il suo verdetto sulla Palestina: “Riconoscerla ora è premio ad Hamas”
Riconoscere la Palestina senza riconoscerla: Meloni annuncia la mozione farsa #GiorgiaMeloni #Palestina #statodiPalestina - X Vai su X
Tg2. . Sulla #Palestina maggioranza sulla linea del governo: "Sì ai 2 Stati, ma dopo un negoziato". Le opposizioni: "Riconoscerla subito come Stato". Il #PD denuncia: "Droni sulla Flotilla per Gaza". Al #Tg2Rai ore 13,00 #22settembre - facebook.com Vai su Facebook
Cosa vuol dire concretamente riconoscere la Palestina; I dieci Paesi pronti a riconoscere lo Stato di Palestina; L'Italia può riconoscere lo Stato di Palestina ma solo a due condizioni, le richieste di Giorgia Meloni.
Palestina, che cosa significa riconoscere uno stato - Riconoscere la Palestina come Stato serve riconoscere il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. Segnala focusjunior.it
Palestina, i paletti di Meloni. Apre al riconoscimento ma a delle condizioni: stop ad Hamas e rapiti liberi - E a puntellare le distanze con le opposizioni in un clima entrato nel vivo della campagna elettorale. ilmessaggero.it scrive