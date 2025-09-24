Interrompere "ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del Governo israeliano e con soggetti ad esso direttamente riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato". È solo una delle quattro richieste contenute nell’ordine del giorno presentato ieri mattina dal capogruppo del Pd, Massimo Buriani e dalla referente della missione Cultura democratica e iniziative politiche della segreteria comunale dem Ilaria Baraldi. È proprio la portavoce delle Donne Democratiche che che, partendo dalla manifestazione pro Pal dell’altro giorno, sottolinea l’urgenza di prendere una posizione chiara "a sostegno del popolo palestinese, che sta subendo un massacro perpetrato dal governo israeliano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palestina, ordine del giorno Pd. Buriani e Baraldi: "Appello a Fabbri, bloccare i rapporti con Israele"