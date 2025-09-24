Palestina la sparizione sotto pulizia etnica
È già sulle pagine dell’Economist. Mentre anche alcuni stati d’Europa si apprestano a riconoscere lo stato di Palestina, la Palestina sta sparendo, sotto i nostri occhi. La lunga, lunghissima sosta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: palestina - sparizione
La storia dimenticata dell’alleanza tra Israele e le dittature latino-americane.
La lettera degli ambasciatori a Meloni per riconoscere la Palestina: “Basta ambiguità, a Gaza pulizia etnica” - Un gruppo di 34 ex ambasciatori ha scritto una lettera aperta a Meloni affinché proceda con l’immediato riconoscimento dello Stato di Palestina seguendo la decisione della Francia di Macron. Segnala fanpage.it