Palermo ospita la Giornata mondiale per il Cuore | Occasione speciale in cui la prevenzione esce dagli ospedali

Sabato 27 settembre, al PalaOreto di Palermo (Via Santa Maria di Gesù 11), si terrà la Giornata Mondiale per il Cuore 2025, l’appuntamento internazionale promosso dalla World Heart Federation che da venticinque anni richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione delle malattie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Da Londra a Palermo: i corrieri group ospita il Savage Garden

Palermo capitale della Fisica: l’Università degli Studi di Palermo ospita il 111° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica. Lunedì 22 settembre, alle 9.00, nell’Aula Magna dell’Edificio 7 - Campus universitario di Viale delle Scienze, si terrà la cerimon - facebook.com Vai su Facebook

Palermo ospita la Giornata Mondiale per il Cuore: Occasione speciale in cui la prevenzione esce dagli ospedali; Palermo capitale della salute mentale: tra scienza, arte e lotta alla solitudine; Il 5 giugno è la giornata mondiale dell’ambiente.

Asp Palermo e Policlinico per la giornata mondiale del cuore - L'iniziativa, in programma, lunedì 29 settembre in piazza Verdi, è realizzata in collaborazione con le scuole di sp ... Si legge su ansa.it

Giornata mondiale del cuore, visite gratuite in piazza Verdi coi medici del Policlinico e dell'Asp - L’accesso è libero, gratuito e senza prenotazione ... Secondo palermotoday.it