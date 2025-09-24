Palermo-Mazara chiude lo svincolo di Alcamo est | auto dirottate su Balestrate
Dalle 7 di lunedì 29 settembre e fino alla mezzanotte del 31 ottobre verrà chiusa al traffico la statale 732 "bretella di Alcamo Est”, ovvero la strada che collega l'A29 Palermo-Mazara del Vallo con l'abitato di Alcamo. Gli automobilisti in ingresso e in uscita da Alcamo potranno utilizzare gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
