Palermo-Mazara chiude lo svincolo di Alcamo est | auto dirottate su Balestrate

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle 7 di lunedì 29 settembre e fino alla mezzanotte del 31 ottobre verrà chiusa al traffico la statale 732 "bretella di Alcamo Est”, ovvero la strada che collega l'A29 Palermo-Mazara del Vallo con l'abitato di Alcamo. Gli automobilisti in ingresso e in uscita da Alcamo potranno utilizzare gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palermo - mazara

Autostrada Palermo-Mazara al buio: rubati cavi di rame dell'illuminazione a Marina di Cinisi

Ponte di Ferragosto da bollino rosso: la Palermo-Mazara e la Palermo-Catania tra le più trafficate d'Italia

Palermo-Mazara, cambia la viabilità sulla rampa dello svincolo di Carini

Palermo-Mazara, chiude lo svincolo di Alcamo est: auto dirottate su Balestrate; Chiude un tratto dell'A29 tra Mazara e Campobello; Palermo-Mazara, chiude per 4 ore la galleria Sferracavallo sull'A29.

Incidente tra due auto sulla Palermo-Mazara: lunghe code verso la città - Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Capaci, mandando i ... Lo riporta livesicilia.it

palermo mazara chiude svincoloAuto contro furgone, brutto incidente sulla Palermo-Mazara: traffico nel caos - Un violento tamponamento si è consumato ad ora di pranzo lungo l’autostrada Palermo- Riporta itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Mazara Chiude Svincolo