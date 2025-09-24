Palermo lite in autostrada degenera | padre e tre figli arrestati per aggressione rapina e tentata estorsione

Un padre e tre figli arrestati a Palermo per aggressione e rapina dopo una lite stradale. Due di loro accusati anche di tentata estorsione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Palermo, lite in autostrada degenera: padre e tre figli arrestati per aggressione, rapina e tentata estorsione

In questa notizia si parla di: palermo - lite

