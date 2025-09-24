Palazzo Chigi fa economia e dà il buon esempio | tutti i tagli alla spesa dalle auto blu alla cancelleria

Palazzo Chigi si sta preparando a ridurre le spese extra. Secondo quanto trapelato, i tagli dovrebbero riguardare auto blu, consulenze, pranzi e cene in mensa, convegni, servizi di pulizia e persino visite mediche. Ennesima riprova che la linea di responsabilità sui conti pubblici prosegue, su indirizzo della premier Giorgia Meloni. Una direttiva, firmata dal segretario generale Carlo Deodato a metà settembre, ha fissato le nuove norme. Questo nuovo documento, in vista della manovra e in coordinamento con il Mef, ha imposto un taglio del 5% sui consumi intermedi, ossia le spese accessorie che incidono sui bilanci della Presidenza del Consiglio e sui ministeri senza portafoglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Palazzo Chigi fa economia e dà il buon esempio: tutti i tagli alla spesa, dalle auto blu alla cancelleria

In questa notizia si parla di: palazzo - chigi

“Meloni non dura”, così parlò Conte: parte il sonoro sberleffo di FdI, la premier sorpassa Giuseppi con 989 giorni a Palazzo Chigi…

Giorgia Meloni è da 989 giorni a Palazzo Chigi. Superato Giuseppe Conte

Si scrive Pier Silvio, si legge Giorgia. Il “pizzino” di Arcore che arriva da Palazzo Chigi - RETROSCENA ESCLUSIVO

Come comunicato da Palazzo Chigi, Meloni assisterà all’apertura del dibattito generale e pronuncerà il suo discorso mercoledì. Mentre “durante le giornate di martedì e mercoledì – precisa la nota ufficiale – sono in programma diversi incontri bilaterali con lea - facebook.com Vai su Facebook

Pesaro, viale Trieste come Palazzo Chigi: da Salvini a Giorgetti, arrivano 5 ministri. Zona mare blindata - X Vai su X

Palazzo Chigi fa economia e dà il buon esempio: tutti i tagli alla spesa, dalle auto blu alla cancelleria; L’affanno continuo di Macron che non dispiace a Palazzo Chigi; Francia nel caos, ma la colpa è dell'Italia.

Auto blu e consulenze, i tagli di Palazzo Chigi: risparmi anche su pranzi e cene alla mensa, la “cura” per i ministeri - Auto blu, pranzi e cene in mensa, convegni e consulenze e cachet annessi, perfino le visite mediche. ilgazzettino.it scrive

L’affanno continuo di Macron che non dispiace a Palazzo Chigi - Francia (Commenti) Dalle parti di palazzo Chigi non lo confesserebbero neppure sotto tortura ma il tonfo di Macron, che non si limita alla caduta del governo Bayrou, una certa soddisfazione la provoca ... Come scrive ilmanifesto.it