pala in mano il buon esempio di 70 ragazzi

Pronti a rimboccarsi le maniche, specie di fronte all’emergenza. Un gruppo di cittadini volontari si è già messo all’opera per aiutare le famiglie in difficoltà, spalando fango e sgombendo le cantine. Un’iniziativa partita direttamente dai ragazzi del Palio dei rioni, che di fronte alla situazione di difficoltà non sono stati capaci di far finta di nulla e voltare lo sguardo dall’altra parte. Poco importa che si tratti di palestrati o di persone che non hanno mai preso in mano un badile: pur di aiutare i loro concittadini, si sono messi in gioco facendo ciò che possono. E, stando ai risultati, è davvero tanto: li hanno già visti all’opera in molte strade e in diverse cantine della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

