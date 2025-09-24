Pagliuca | Aston Villa ecco il mio tatuaggio per te Sarò a tifare al Villa Park

L'ex portiere rossoblù: "Tifo per loro dall'81. Avrei potuto giocare a Birmingham, ma lasciata l'Inter scelsi di tornare al Bologna".

Giovedì sera, al Villa Park, a vedere Aston Villa-Bologna ci sarà un tifoso speciale: Gianluca Pagliuca, bolognese con il cuore che batte un po' anche per i 'villans'. Nella nostra intervista ci ha raccontato la sua doppia passione.

"Il fascino dell'Aston Villa lo scopro nel 1981: le maglie con quei colori, il calcio inglese, la volata contro l'Ipswich che lo porta a vincere la Premier.

L'ex portiere al Villa Park. Pagliuca, c'è aria di derby: "Aston Villa da aggredire. Bologna, guarda Istanbul» - Gianluca nel 2019 si è tatuato il simbolo dei Villans dopo il ritorno in Premier "Una passione nata quando avevo quindici anni e mi allenava Vavassori.