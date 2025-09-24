Pagelle Nizza-Roma 1-2 Mancini MVP | Pellegrini cambia la partita
Buona la prima per la Roma in Europa League. Nella prima giornata della League Phase, i giallorossi battono 2-1 il Nizza all’ Allianz Riviera, conquistando i primi tre punti nella competizione. Dopo un primo tempo bloccato, l’ingresso di Pellegrini cambia la gara. La squadra di Gasperini trova il vantaggio con Ndicka proprio sul corner battuto dal numero 7, pochi minuti dopo il raddoppio di Mancini sul cross di Tsimikas. Un po’ di sofferenza nel finale con i padroni di casa che hanno accorciato le distanze con il rigore di Moffi causato da un’ingenuità di Pisilli. Pagelle Roma. Svilar 6: Partita di ordinaria amministrazione per il portiere della Roma, non può nulla sul rigore di Moffi;. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: pagelle - nizza
PAGELLE E TABELLINO NIZZA-ROMA 1-2: Pellegrini, magic moment. Dovbyk-ElSha non mordono
Nizza-Roma - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Maneskif scherza su Pellegrini, definendolo come una band che si esibisce solo il 1° maggio, ma con rispetto. Bulwai elogia il feeling di Pellegrini nei derby, augurandogli di godersi il momento. S - facebook.com Vai su Facebook
Nizza-Roma 1-2: Mancini più N'Dicka, Gasperini vince la prima in Europa League; Nizza-Roma 1-2, pagelle e tabellino: Ndicka e Mancini in versione bomber, Pisilli rischia grosso; Roma, Ndicka-Mancini in 3’: Nizza ko 2-1.
Nizza-Roma, le pagelle di CM: Mancini e Ndicka insuperabili e goleador. Pellegrini ancora decisivo - La Roma vince la prima gara europea contro il Nizza. Da calciomercato.com
Le pagelle di Nizza-Roma 1-2: Ndicka e Mancini si trasformano in centravanti. Pellegrini dà la svolta - 1 dalla Roma in casa del Nizza per la prima giornata di Europa League ... Riporta sportmediaset.mediaset.it