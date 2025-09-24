Pagelle Italia-Belgio 3-0 volley | Russo ripaga l’attesa Giannelli varia il gioco Bottolo sempre più integrato

PAGELLE ITALIA-BELGIO 3-0. Mercoledì 24 settembre Alessandro Michieletto, 8: gioca una partita ‘alla Michieletto’, da schiacciatore totale. Ottima la ricezione, bene in attacco, solido in difesa, addirittura devastante al servizio con 4 ace. La prossima sfida sarà per lui l’esame della maturità. Mattia Bottolo, 7,5: sempre meglio in ricezione, dove va in apena solo in un paio di circostanze; inizia a diventare un fattore anche con importanti recuperi difensivi, mentre il braccio è sempre più caldo in attacco ed in battuta. Anche per lui il vero banco di prova sarà il prossimo. Roberto Russo, 8,5: ci sarà un motivo se il ct De Giorgi lo ha aspettato sino all’ultimo per portarlo ai Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Italia-Belgio 3-0 volley: Russo ripaga l’attesa, Giannelli varia il gioco, Bottolo sempre più integrato

In questa notizia si parla di: pagelle - italia

Italia-Spagna, le pagelle di CM: Athenea è imprendibile. Oliviero ultima a mollare, male Piemonte

Israele-Italia, le pagelle azzurre: Locatelli e Bastoni fanno autogol, Retegui tre assist

Portogallo-Italia, le pagelle di CM: Girelli magica, Cantore in giornata no. Giuliani decisiva, balla la difesa

Milan-Lecce 3-0, le pagelle della partita di Coppa Italia #SkySport - X Vai su X

New Music Friday Sono usciti i nuovi singoli italiani del 19 settembre: tra i protagonisti Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Frah Quintale, Mew e tanti altri. Abbiamo ascoltato tutto e dato i nostri voti Leggi le pagelle su allmusicitalia.it Sei d’acc - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle Italia-Belgio 2-3 volley: giornata nera per Giannelli, Michieletto non incide, Romanò spento; Italia-Belgio, le pagelle: Egonu e De Gennaro sopra tutte, Omoruy non sfrutta l'occasione (5,5); Le pagelle di Italia-Turchia 3-2: Egonu-Sylla maestose, De Gennaro leggenda.

Pagelle Italia-Belgio 2-3 volley: giornata nera per Giannelli, Michieletto non incide, Romanò spento - 3 Martedì 16 settembre Mattia Bottolo, 6: prestazione dai due volti. Secondo oasport.it

Mondiali Volley, l'Italia piega il Belgio e vola in semifinale: è la settima per gli azzurri - I ragazzi di De Giorgi si riprendono la rivincita dopo la sconfitta ai gironi e liquidano la pratica quarti di finale in un’ora e 18 minuti, lasciando i rivali belgi sempre sotto quota 20 ... Segnala corrieredellosport.it