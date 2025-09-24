PAGELLE E TABELLINO NIZZA-ROMA 1-2 | Pellegrini magic moment Dovbyk-ElSha non mordono

Voti e giudizi del match dell’Allianz Riviera, valido per la 1a giornata della League Phase dell’Europa League 202526 Dopo la vittoria nel derby, la Roma esordisce col piede giusto anche in Europa League con la prima trasferta internazionale della stagione. Grazie a una partenza di secondo tempo sull’acceleratore Mancini e Ndicka firmano un successo fondamentale in casa del Nizza per 2-1, anche con qualche patema nel finale per il rigore che ha riaperto la sfida. Nizza-Roma (Ansafoto) – calciomercato.it Nizza. Diouf 5,5 Mendy 5,5 Bah 5,5 Dante 6 Louchet 5,5 Vanhoutte 6 Boudaoui 5,5. Dal 62? Clauss 6 Bard 6 Sanson 5. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO NIZZA-ROMA 1-2: Pellegrini, magic moment. Dovbyk-ElSha non mordono

In questa notizia si parla di: pagelle - tabellino

PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay è ingiocabile e De Bruyne fa subito gol

PAGELLE E TABELLINO ROMA-BOLOGNA 1-0: Wesley-Ferguson da sogno. Lucumì fa la frittata

PAGELLE E TABELLINO COMO-LAZIO 2-0: Sarri umiliato alla prima. Nico Paz, resta con ‘noi’

MATCH REPORT - #MilanLecce 3-0, pagelle e tabellino: Nkunku e Gimenez si sbloccano, Rabiot dominante, Pulisic una sentenza, si salva solo Fruchtl tra i giallorossi ? [? @SimoneGambino] - X Vai su X

CBS Big Match, Eccellenza, 2a giornata girone C. ? Successo sorprendente dei franciacortini, trascinati dall'ex Offlaga Mbengue. Cronaca, interviste, pagelle, mvp, tabellino. Ciliverghe Calcio Cellatica Calcio - facebook.com Vai su Facebook

Nizza-Roma 1-2, pagelle e tabellino: Ndicka e Mancini in versione bomber, Pisilli rischia grosso; Nizza-Roma 1-2: Mancini più N'Dicka, Gasperini vince la prima in Europa League; VOTI e TABELLINO Nizza-Roma 1-2 Europa League: la cronaca.

Europa League, Nizza-Roma 1-2: Ndicka e Mancini fanno sorridere Gasperini - Inizia nel migliore dei modi il cammino europeo della Roma di Gasperini che nella prima giornata di Europa League si è imposta 2- Segnala msn.com

Roma-Torino 0-1, pagelle e tabellino: Dybala non incide, Wesley sottotono, Simeone incantevole, Aboukhlal entra bene - La Roma cade dopo le prime due vittorie: all'Olimpico è un gran goal di Simeone a infliggere il primo k. Si legge su msn.com