Pagato fino a 12mila euro per ore di servizio mai svolte | militare condannato per truffa
Ha guadagnato un totale di circa 12mila euro per ore di lavoro mai svolte: è quanto contestato al militare, un aviere, condannato per truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Diffide fino a 800 euro per le famiglie che, tra proteste e rincari, non hanno pagato la mensa scolastica: è polemica
Napoli, beffa Lukaku: è il più pagato della rosa ma sarà fuori fino a dicembre
Il club lo ha pagato fino al primo arresto nel 2020. Il calciatore sostiene che gli era stato assicurato che avrebbe ricevuto i suoi stipendi una volta assolto. - facebook.com Vai su Facebook
Pagato fino a 12mila euro per ore di servizio mai svolte: militare condannato per truffa; “Fino a 12mila euro per il nulla osta di ingresso in Italia, giro d’affari di oltre un milione”; Merz, il trucco c'è si vede: spunta un conto da 12mila euro per capelli e look, pagato dai contribuenti tedeschi.
Pmi: polizza anticalamità può costare fino a 12mila euro annui (Unimpresa) - 000 euro i costi annuali delle polizze anticalamità naturali per le imprese situate in aree ad alto rischio, come zone sismiche o soggette a frequenti ... Lo riporta milanofinanza.it