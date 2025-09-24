Paganini | Il vero acquisto del Milan è stato Allegri Su Gimenez dico…

Il giornalista Paolo Paganini, intervenuto i microfoni di 'Maracanà', ha voluto esprimere delle parole sul Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Paganini: “Il vero acquisto del Milan è stato Allegri. Su Gimenez dico…”

In questa notizia si parla di: paganini - vero

Pierluigi Paganini - Security Affairs (@securityaffairs) - X Vai su X

Non solo al collo. Il foulard quest’autunno è il vero protagonista dei look e si indossa in mille modi: tra i capelli, legato alla borsa o… in vita, per dare un tocco super trendy anche al più semplice outfit jeans + t-shirt bianca. Un accessorio piccolo, mille pos - facebook.com Vai su Facebook

Intervista esclusiva a Paolo Paganini: “Credo nella qualificazione dell’Italia. In 4 favorite per lo scudetto! Il mio pronostico dei big match di sabato…”; Paganini sull’Inter: “La sconfitta di Bologna ha lasciato strascichi tanto che…”; A Torino torna Vinokilo, tutti pazzi per il mercato modaiolo di vintage al chilo.

Paganini: "Milan, Allegri il vero acquisto. Se Gimenez non renderà, a gennaio..." - A parlare dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini. Riporta tuttomercatoweb.com

Paganini: "Milan, rivoluzione copernicana. Napoli, non puoi presentarti con Okafor" - Ha sconfessato quanto fatto in estate, con Conceicao ha rifatto la squadra ed è quella che ha investito. Secondo tuttomercatoweb.com