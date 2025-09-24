Paganini esalta l’ex Juventus Allegri | È il vero acquisto del Milan come lo scorso anno fu Conte per il Napoli Senza coppe è da considerare per lo Scudetto!

Paganini, giornalista, si è espresso così a proposito dell’ex Juventus Massimiliano Allegri, diventato nuovo allenatore del Milan. Ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha pronunciato parole al miele nei confronti dell’ex bianconero Massimiliano Allegri, da quest’anno allenatore del Milan. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. ALLEGRI E’ CAMBIATO – «Il vero acquisto del Milan è stato Allegri come lo scorso anno per il Napoli Conte. Il Milan, come il Napoli lo scorso anno, non ha le coppe e Allegri può lavorare tutta la settimana con la squadra. Lo scorso anno il problema è stato l’aver preso tanti gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

