Padova fermato per un controllo | in casa aveva 50 panetti di hashish sotto al letto arrestato ed espulso
Tv7 Tg. . ABUSI SESSUALI: 37ENNE FERMATO IN STAZIONE A PADOVA - Gli agenti della Polfer euganea hanno fermato un 37enne di origini rumene con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una donna italiana di 55 anni. Gli abusi denunciata dalla 55e - facebook.com Vai su Facebook
Padova, arrestato alla stazione il presunto autore di una violenza sessuale ai danni di una 55enne. La Polfer ha fermato un cittadino rumeno di 37 anni con precedenti. L'episodio sarebbe avvenuto in uno stabile abbandonato il primo settembre. - X Vai su X
ARRESTATO ALL'ARCELLA UN UOMO DI 40 ANNI DELLO SRI LANKA, IRREGOLARE, CHE NASCONDEVA NELLA SUA CAMERA DA LETTO QUASI 5 KG. DI HASHISH.
Cinque chili di hashish in camera: arrestato ed espulso dopo il controllo davanti alla porta di casa - Quando i poliziotti sono entrati in casa sua per controllargli il passaporto, nella camera da letto hanno trovato 5 chili di hashish in panetti. Lo riporta msn.com