Padova-Avellino da domani via alla prevendita per il settore ospiti

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Padova – Avellino che verrà disputata martedì 30 settembre 2025 alle ore 20:30 e valevole per la 5^ giornata del campionato di serie B partirà domani, giovedì 25 settembre, alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Serie B, risultati quarta giornata: l'Avellino non si ferma, vincono anche Pescara e Padova

I risultati del sabato Monza-Sampdoria 1-0 Venezia-Cesena 1-2 Spezia-Juve Stabia 1-3 Mantova-Modena 1-3 Reggiana-Catanzaro 2-2 Domenica si gioca Carrarese-Avellino ore 15 Pescara-Empoli ore 17.15 Padova-Entella ore 19.30 - facebook.com Vai su Facebook

Avellino, una notte da Serie B: domani il gran ritorno al Partenio-Lombardi - Lombardi, l’Avellino tornerà a disputare una partita casalinga in Serie B dopo sette anni. Da today.it

Frosinone in cerca di conferme a Padova nella terza giornata della Serie B - La Serie B è pronta a riaccendersi con la terza giornata di campionato, un turno che si annuncia equilibrato e denso di colpi di scena dopo le prime due uscite, già capaci di regalare sorprese e ... Riporta rainews.it