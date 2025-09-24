PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC la recensione | non ce la faccio troppi ricordi!
Stai viaggiando in macchina. Tu alla guida, il tuo amico al posto del passeggiero, e la strada davanti a voi. C’è un silenzio assordante, decidete di mettere un po’ di musica. Il tuo amico ha un’idea geniale: Roberto Vecchioni, 1971. Luci a San Siro. Iniziano a scendere le lacrime. Troppi ricordi. Sono bene o male queste le emozioni provate nel giocare a PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC. E di fatto questa nuova fatica di casa Now Production, supportata da Bandai Namco, ci si avvicina parecchio a rievocare quelle belle sensazioni (d’infanzia per qualcuno e di adolescenza per altri). Riuscire a fare centro pieno in un progetto simile non è quasi mai possibile. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: world - recensione
