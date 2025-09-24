PAC 2028-2034 | Confai richiama alla riflessione sul futuro del settore 

Al margine della riunione avvenuta nei giorni scorsi tra i vertici della Regione Lombardia e la delegazione della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Confai ha diffuso alcune riflessioni sulla proposta di regolamento per la PAC 2028-2034 collegata al nuovo Quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea. “Di fronte a un taglio consistente dei fondi destinati all’agricoltura europea – che, secondo le stime, supererebbe il 20% dell’attuale dotazione – il mondo rurale deve avviare fin da ora una seria riflessione circa il futuro della gestione agricola”, ha commentato Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

