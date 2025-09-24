Una delle leggende più famose del folklore irlandese è quella relativa alla pentola d’oro custodita dal folletto: secondo il mito un leprecauno (il folletto irlandese) custodisce alla fine di un arcobaleno una pentola piena d’oro, potenzialmente raggiungibile da coloro capaci di individuare e raggiungere proprio l’estremità dell’arcobaleno. Questo mito viene utilizzato solitamente come metafora per indicare qualcosa di ineffabile e impossibile da raggiungere, in cui, anche nelle storie in cui effettivamente si trova il folletto, quest’ultimo supera sempre in arguzia l’interlocutore precludendogli il tesoro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Over the rainbow: l’opera prima dei fratelli Laffranchi