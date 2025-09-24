Ousmane Dembélé le mille vite di un Pallone d’oro

Ildifforme.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ousmane Dembélé, promessa del calcio, colpo da oltre 140 milioni. Poi flop di mercato, giocatore rinato, esempio, uomo squadra e infine Pallone d’oro. Un percorso a ostacoli, con una certezza: quella di essere finalmente, a 28 anni, il migliore al mondo. Estratti audio: VIDEO Dembélé vince il Pallone d’oro, il primo pensiero? L’abbraccio a Gigio! . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ousmane demb233l233 le mille vite di un pallone d8217oro

© Ildifforme.it - Ousmane Dembélé, le mille vite di un Pallone d’oro

In questa notizia si parla di: ousmane - demb

Ousmane Dembélé indossa una giacca da sera degna di un vincitore del Pallone d' Oro.

Damini e le mille vite del cuoco Masotola - Il nuovo romanzo del giornalista e scrittore Bruno Damini racconta le mille vite di Peppino Masotola (Napoli 1889 – 1970). Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ousmane Demb233l233 Mille Vite