Ousmane Dembélé le mille vite di un Pallone d’oro
Ousmane Dembélé, promessa del calcio, colpo da oltre 140 milioni. Poi flop di mercato, giocatore rinato, esempio, uomo squadra e infine Pallone d’oro. Un percorso a ostacoli, con una certezza: quella di essere finalmente, a 28 anni, il migliore al mondo. Estratti audio: VIDEO Dembélé vince il Pallone d’oro, il primo pensiero? L’abbraccio a Gigio! . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ousmane Dembélé indossa una giacca da sera degna di un vincitore del Pallone d' Oro.
