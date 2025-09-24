Otto e mezzo Gianfranco Fini gela lo studio | Flotilla? Non è stato un attacco

"Riguardo alla Flotilla, non userei il verbo 'attaccati', era più un'azione di disturbo. La loro è un'iniziativa umanitaria lodevole, ma chiaramente con insegne di tipo politico, e non ci troviamo nulla di male è un dovere morale e politico. Non drammatizziamo tutto ciò che accade, ci possono essere cialtroni. Lo ha detto Gianfranco Fini a Otto e mezzo su La7. "La destra - ha aggiunto l'ex presidente della Camera, come riferisce una nota - non è mai stata contro il diritto dei palestinesi ad avere la loro patria, e Giorgia (Meloni, ndr ) lo sa benissimo. Riconoscere lo stato palestinese è un dovere, ma attenzione al contesto in cui accade. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, Gianfranco Fini gela lo studio: "Flotilla? Non è stato un attacco"

In questa notizia si parla di: otto - mezzo

Otto e Mezzo, solita solfa da Lilli Gruber: pensiero unico a La7

Maxi sequestro di otto quintali e mezzo di vongole a Silvi Marina

Otto ore e mezzo ogni settimana: l’Italia conquista il primato europeo dei compiti a casa mentre il mondo ripensa la scuola

#ottoemezzo Silvia Sciorilli Borrelli commenta il discorso di Donald Trump alle Nazioni Unite - X Vai su X

Non solo la diva de Il Gattopardo e di Otto e mezzo: l'attrice ha conosciuto violenza, imposizioni, rapporti ingombranti e grandi amori. Sempre con un unico filo: la ricerca di libertà - facebook.com Vai su Facebook

Fini sulle parole di Meloni contro Flottiglia: “Non userei attaccati, non drammatizziamo”; Otto e mezzo diventa un ring fra Lilli Gruber e Gianfranco Fini. Su Gaza e Charlie Kirk lui difende Giorgia Meloni e lei gli toglie la parola - Il video; Gruber provoca Fini sul riconoscimento della Palestina: “Lei si diverte, ma non può liquidare la questione”.

A Otto e mezzo scintille tra Gruber e Fini sul Medio Oriente - Acceso confronto tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini nel corso della puntata odierna di Otto e Mezzo su La7. Come scrive tg.la7.it

Scontro Gruber-Fini: “Conduco io la trasmissione…”, “Mi faccia finire, ho il dovere di dire la mia” - Acceso scontro tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini sul Medio Oriente: botta e risposta in diretta con dichiarazioni infastidite dell’ex presidente della Camera. Si legge su la7.it