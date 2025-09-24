Otto e mezzo diventa un ring fra Lilli Gruber e Gianfranco Fini Su Gaza e Charlie Kirk lui difende Giorgia Meloni e lei gli toglie la parola – Il video

« Perché è venuto in questa trasmissione? ». Quasi alla fine di Otto e mezzo di mercoledì 24 settembre Lilli Gruber è sbottata contro Gianfranco Fini, l’ex leader della destra italiana che da parecchio tempo non appariva in dibattiti pubblici, tanto meno in tv. «Perché lei mi ha invitato», ha replicato subito Fini, «e io sono qui a dire quello che penso io, non quello che pensa lei. Ma la risolviamo dopo in privato.». È stata la punta più alta di un faccia a faccia difficile, che più volte ha irritato la conduttrice.? Wow Volano le pezze??? #Gruber: “qui conduco io, è la mia trasmissione.” #Fini: “Lei conduce, mi ha invitato e io ho il dovere di dire la mia o almeno di provarci. 🔗 Leggi su Open.online

