Ostia Antica Festival | PINO on the road AGAIN

A dieci anni dalla sua scomparsa e settanta dalla nascita, ecco l’omaggio sincero per Pino Daniele, anima ribelle e delicata della musica italiana. Un artista che ha unito Napoli e il mondo, la tradizione e l’innovazione, il cuore e il groove. Sul palco del Teatro Romano a Ostia Antica, il 27 settembre 2025 alle ore 21, la band Gente Distratta con la regia di Chiara Palumbo, porta in scena un concerto che attraversa la carriera di Pino Daniele con rispetto, energia e passione. Dalle prime ballate acustiche alle contaminazioni blues, jazz e funk, ogni brano diventa occasione per ricordare non solo il musicista, ma l’uomo, il poeta, il sognatore. 🔗 Leggi su Funweek.it