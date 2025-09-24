Osteoporosi come prevenirla | Screening al via un mese di iniziative
Ferrara, 24 settembre 2025 – Nasce il progetto ‘ Osteoporosi, più forti se informate’ per la prevenzione dedicato alla popolazione femminile. A partire da lunedì 20 ottobre, giornata mondiale della lotta all’osteoporosi, sarà offerta la possibilità di sottoporsi gratuitamente, nella sede del Centro di Medicina Ferrara (via Verga 17), ad una densitometria ossea con metodica Dexa, comprensiva di valutazione del rischio di frattura e raccomandazioni terapeutiche a donne in età peri e postmenopausale. Un’iniziativa illustrata nella residenza municipale dall’assessora alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, con Gloria Bonaccorsi, il presidente Lilt Ferrara Edgardo Canducci, la responsabile del Centro di Medicina Ferrara Roberta Vincenza Squeo, il presidente Rotary Club Ferrara, Marco Tartaglia e il presidente di Cna Pensionati Ferrara Franco Mingozzi, e il responsabile Relazioni Esterne Centro di Medicina Marco Ceotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L'osteoporosi è un disturbo che provoca una riduzione della massa ossea e che si presenta soprattutto con l'avanzare dell'età e tra la popolazione femminile. Giocando d'anticipo è però possibile prevenirla.
